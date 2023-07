Bimbo resta chiuso in auto con oltre 40 gradi

Lago di Garda. Un bambino che resta chiuso in un’auto, soprattutto con le temperature particolarmente elevate di questo periodo, rappresenta un vero e proprio incubo per genitori e nonni. Proprio una nonna ha vissuto ieri, lunedì 17 luglio, attimi di panico dovuti a questa situazione che, come insegnano le cronache, può talvolta avere esiti tragici

L’accaduto

Tutto è successo a Bolognano dopo le 17.30, nel centro del paese, quando un bimbo di 2 anni è rimasto chiuso in macchina; nell’abitacolo si percepivano ben oltre 40 gradi. Tutto è avvenuto per un imprevisto: la nonna aveva messo in macchina il nipote, seduto sul seggiolino messo nel sedile posteriore, e dovendo assentarsi solo per qualche istante, ha lasciato il piccolo nella vettura. Ma, come riporta L’Adige, oltre ad esso nella macchina ha lasciato anche le chiavi.



Il sistema di sicurezza dell’auto si è attivato ed ha chiuso le portiere. Al suo ritorno la signora si è allarmata non riuscendo ad aprire l’auto e vedendo il piccolo chiuso al suo interno. Immediato, quindi, l’allarme ai vigili del fuoco. Ad intervenire è stato il corpo di Arco che ha risolto la situazione, aprendo l’auto e liberando il bimbo, riconsegnato tra le braccia della nonna sano e salvo.