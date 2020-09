Schianto aereo-tuta alare: il dramma di Alessandro, morto a soli 41 anni

E' una tragedia che lascia senza parole quella avvenuta a Cremona, dove un velivolo dell'Aero Club Migliaro con a bordo otto paracadutisti si è schiantato nelle campagne. L'incidente è costato la vita al pilota, Stefano Grisenti, di San Secondo Parmense, e ad uno sportivo gardesano, Alessandro Tovazzi, 41enne di Arco ma domiciliato a Riva.

Secondo le prime non facili ricostruzioni, a causare l'incidente potrebbe essere stato proprio l'impatto tra il velivolo e lo sportivo, che - appena dopo il lancio con la sua tuta alare - avrebbe tranciato l’ala dell’aereo. Sulla dinamica dell'incidente farà luce l'Agenzia per la sicurezza al volo, che ha aperto un'inchiesta. Le forze dell'ordine sono alla ricerca della piccola videocamera indossata da Tovazzi, che potrebbe aver ripreso in diretta l'incidente.

Nella comunità dell'Alto Garda la tragica scomparsa del 41enne lascia un lutto profondo: era candidato alle elezioni comunali in corso ad Arco ed era già stato consigliere comunale. Era anche impegnato a favore della comunità come volontario per la sicurezza sulle spiagge del lago, oltre ad essere appassionato di vari sport outdoor.



Fonte: Trentotoday.it