C'è chi ha provato a vendere un Apple Watch tarocco a un poliziotto in divisa

Di certo non verrà ricordato come un truffatore tra i più svegli di sempre: in Corso Garibaldi a Brescia ha provato a vendere un “tarocco” a un ispettore di polizia in servizio, che pure indossava l'uniforme. Gli avrebbe proposto un clone (che sul mercato vale poche decine di euro) di un Apple Watch, che invece ne vale diverse centinaia, spacciandolo come originale: i primi accertamenti hanno subito smascherato la truffa e riconosciuto il protagonista, un 22enne di nazionalità rumena, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per reati di truffa e contraffazione di prodotti.

La truffa

La truffa messa in scena è purtroppo un must: le vittime vengono attirate con l'offerta di smartwatch di grande valore a prezzi stracciati, un inganno reso ancora più convincente dal packaging originale, confezioni autentiche fino ai minimi dettagli, compresa una targhetta con Qr-code funzionante. Smascherata la truffa, il 22enne è stato trovato in possesso della chiave di un'automobile, anche se lui riferiva di non saperne nulla.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato il mezzo e recuperato, al suo interno, diversi smartwatch (ovviamente non quelli originali) oltre a 715 euro in contanti, considerati provento delle attività illegali. Il giovane è stato denunciato.