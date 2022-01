Vandali ribaltano le arnie: milioni di api morte

Riposavano all'interno delle arnie, proteggendosi dal freddo, in attesa della bella stagione. Milioni di api (secondo la proprietaria) sono morte a causa di un gesto di puro vandalismo messo in atto da ignoti. Succede in Valtrompia, in Vaghezza.

La proprietaria dell'«Azienda agricola Bee Happy» - la 33enne Francesca Bresciani, di Gardone Val Trompia - ha denunciato il fatto sui social network, oltre che dai carabinieri di Tavernole sul Mella che ora indagano sui fatti.

L'atto vandalico sarebbe successo tra tra martedì e mercoledì. In totale le arnie ribaltate sono poco meno di una decina, altrettante sono rimaste integre.