Strada della Forra: riapre "l'ottava meraviglia del mondo"

Giovedì 26 maggio 2022, ore 11:00. Dopo un anno e mezzo, 500 giorni, sono state finalmente comunicate data e ora per la riapertura della "strada più bella del mondo". Stiamo parlando ovviamente della Strada della Forra, altresì definita (nientemeno che dal premio nobel Winston Churchill) "l'ottava meraviglia del mondo". A diffondere la notizia è stata la Provincia di Brescia, l'ente proprietario della strada costruita nel 1913 per iniziativa del parroco di Tremosine, per collegare la frazione di Pieve al porto.

Tirano un sospiro di sollievo gli operatori turistici della zona, visto che la strada è di gran lunga la preferita per chi vuole raggiungere l'altipiano di Tremosine. Per percorrerla, è stato confermato che il transito sarà a senso unico di marcia - a salire - dalle 10:00 alle 19:00, dal km 0 (all'intersezione con la strada Gardesana) fino al km 3 (in località Forra).

La tanto agognata riapertura arriva dopo interventi di recupero e salvaguardia che rientrano in un progetto di riqualificazione dell'intera Strada provinciale 38 (Tignale-Tremosine), per un investimento complessivo pari a 7 milioni di euro.