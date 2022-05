La spiaggia del "Desenzanino" è stata riaperta, ma non si può fare il bagno

C'è il sollievo per la riapertura della spiaggia, ma l'amarezza per non potersi rinfrescare in acqua. La tanto amata spiaggia del "Desenzanino" è stata finalmente riaperta nella giornata di ieri, dopo una chiusura durata a lungo. Il via definitivo è stato dato solo giovedì sera, al termine del sopralluogo effettuato dalla direzione lavori (quelli per il restyling del lungolago, che ancora non sono stati terminati), il Comune di Desenzano e l'Autorità di Bacino.

Lo spazio a disposizione dei bagnanti è stato ampliato complessivamente di 4mila metri quadrati, la spiaggia ora è più bella e accogliente, e presto si potrà usufruire del chiosco e del ristorante, la cui gestione è stata affidata alla cooperativa La Cascina.

Per il bagno si dovrà attendere, ma forse nemmeno troppo: la prima rilevazione con esito negativo (a causa della presenza di batteri) effettuata di Ats è stata fatta lunedì 16 maggio; la seconda con esito invece positivo sarebbe stata eseguita ieri, si attende dunque solo una nuova rilevazione positiva che potrebbe arrivare già lunedì o martedì.