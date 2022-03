Dalla serata di sabato manca da casa, familiari e amici sono in apprensione. Fabio Castellini, età 82 anni, è stato avvistato per l'ultima volta in zona Prà da Bont, a Tignale, dove ha una casa (pur abitando a Fasano). L'uomo soffrirebbe di Alzheimer.

Chiunque avesse sue notizie è pregato di chiamare immediatamente la centrale operativa al numero 112.