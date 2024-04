Donna trovata morta nel letto, a fianco il marito in condizioni gravissime

Il figlio ha provato ad allontanare i militari: «Qui è tutto a posto, non c’è bisogno che entriate». Una vicenda drammatica, dai contorni ancora tutti da chiarire, quella che arriva dall'Aprica, in provincia di Sondrio, proprio al confine con la provincia di Brescia. Qui, nella serata di ieri, venerdì 12 aprile, i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita di una donna.

I fatti

I militari, chiamati da alcuni vicini di casa della coppia, che da giorni sentivano odori strani provenire dall'abitazione della centralissima via Roma, hanno dovuto insistere per poter entrare nella casa. Il figlio della coppia infatti insisteva nel dire ai carabinieri che era tutto a posto. Una volta all'interno però i militari hanno trovato il corpo senza vita della donna. Accanto a sé la vittima aveva l'anziano marito, in condizioni disperate: l'uomo avrebbe una gamba in cancrena, e sarebbe in gravissimo stato di denutrizione.

Sul fatto indaga la Procura di Sondrio, che ha disposto accertamenti da parte dei carabinieri. Le indagini al momento si concentrano sul figlio, sessantenne, che viveva con i genitori, e non avrebbe mai dato alcun allarme. La famiglia sarebbe originaria del Veneto. Quella dell'Aprica sarebbe la casa delle vacanze.