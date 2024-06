Infarto al mercato mentre lavora, commerciante muore a soli 39 anni

Stroncato da un improvviso malore, a quanto pare un infarto, mentre stava lavorando al mercato settimanale di Ponte di Legno, dove era presente con la sua mitica bancarella dedicata agli articoli per la casa: è morto così Antonio Tira, padre di famiglia, aveva solo 39 anni. Si è spento al Civile dopo essere stato rianimato a lungo sul posto e poi trasferito d'urgenza in ospedale, con l'elicottero arrivato da Bolzano. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 10, sul posto anche l'ambulanza e i carabinieri per i rilievi. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Alcuni passanti avrebbero dato l'allarme dopo averlo visto letteralmente crollare a terra. Abitava a Berzo Demo con la famiglia, la compagna Verilde e una figlia di poco più di un anno: lo piangono anche la madre e la sorella. Antonio Tira era noto e conosciuto in tutta la valle e oltre. Il suo ultimo grande regalo: la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi. La salma tornerà presto a casa: non è ancora stata fissata la data dei funerali.