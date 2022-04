Sabbio Chiese piange Antonio Ghidini: martedì il funerale

Sabbio Chiese piange la scomparsa di Antonio Ghidini, storico imprenditore spentosi all'età di 99 anni. Originario di Lumezzane, si era trasferito in Val Sabbia all'inizio degli anni '50, avviando uno stabilimento specializzato nella produzione di manufatti in ottone, che – dopo 10 anni di attività – forniva in modo consolidato i più importanti mobilifici della Brianza e della Toscana.

Da lì il successo fu sempre maggiore e l'azienda passò a produrre anche articoli per l'arredo, poi esportati in centinaia di paesi all'estero. Uno spirito imprenditoriale mai domo, quello di Ghidini: i soldi accumulati furono infatti reinvestiti in una nuova fabbrica, stravolta specializzata in radiatori in alluminio (quest'ultima tuttora attiva, diversificata nella produzione e gestita dai figli).

Dalla seconda guerra mondiale, in veste di aviere, al lavoro imprenditoriale di successo, dalla passione per il ciclismo a quella per la caccia: è stata una vita intensa quella di Ghidini, che, nel 1955, prese in sposa Noemi Montini, scomparsa nel 2020: l'amore di una vita intera, dal quale è nata una lunga stirpe di 4 figli (Tarcisio, Giovanni, M. Lucia e Margherita), 10 nipoti e 3 pronipoti.

La camere ardente è stata allestita nell'abitazione di via XX settembre (civico 37) a Sabbio Chiese, mentre le esequie saranno celebrate alle 15 di oggi – martedì 5 aprile – nella parrocchiale di Sabbio.