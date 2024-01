Antonino Floridia potrebbe essere rinviato a giudizio: il preside uscente dell'istituto Olivelli-Putelli di Darfo Boario Terme è nell'elenco dei 6 dirigenti scolastici (ma gli indagati sono in tutto 38) finiti sotto accusa, a vario titolo per concussione, induzione indebita, peculato e turbativa d'asta, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Sondrio sul cosiddetto “Sistema Molinari”, con riferimento a Fabio Molinari, ex dirigente dell'Ufficio scolastico della provincia di Sondrio originario di Lovere, lago d'Iseo. Antonino Floridia, 63 anni, è stato docente di matematica e fisica all'istituto superiore Decio Celeri di Lovere e preside all'istituto superiore Pacati di Clusone, poi dirigente a Darfo.

Nuova dirigente all'Olivelli-Putelli

Con la ripresa delle lezioni Floridia è già stato sostituito da Roberta Pugliese, già dirigente scolastica al Tassara-Ghislandi di Breno: la sua reggenza all'Olivelli-Putelli proseguirà almeno fino al prossimo 31 agosto. Sul fronte delle indagini, come detto sono 38 le persone indagate e per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio: oltre all'ex dirigente dell'Ust di Sondrio e all'ex presidente dell'istituto di Darfo, sono coinvolti anche un dirigente del Ministero dell'Istruzione, due dirigenti amministrativi, un docente distaccato, 26 giovani stagisti e affidatari di incarichi esterni da parte degli istituti scolastici.

Le indagini della Procura di Sondrio

Come spiegato dalla stessa Procura, le indagini sono coordinate dal pm Pietro Basilone, gli indagati devono rispondere per reati contro la pubblica amministrazione (concussione, induzione indebita, peculato, turbata libertà degli incanti) e contro la fede pubblica (falso in atto pubblico). I reati sarebbero tutti legati alle presunte ingerenze di Fabio Molinari nelle procedure di affidamento di incarichi di docenza, tirocinio e borse di studio e all'acquisto, con fondi pubblici, di beni per finalità personali estranee a quelle istituzionali. Sono ben 123 i reati ipotizzati, mentre sono 108 le persone fisiche o istituzioni scolastiche che sarebbero state individuate come offese dalla mala gestione.

La richiesta di rinvio a giudizio

La richiesta di rinvio a giudizio è stata depositata lo scorso 29 novembre al termine di un'indagine diretta dalla Procura di Sondrio e affidata al Nucleo Pef della guardia di Finanza, capace di portare “all'emersione di numerose ingerenze dell'ex dirigente (all'epoca in carica) dell'Ust di Sondrio nelle assunzioni del personale docente da parte di dirigenti scolastici, nonché l'utilizzo di fondi pubblici per acquistare beni per fini estranei a quelli istituzionali, ovvero per saldare debiti per spese personali”. Nella stessa richiesta sono confermate anche “le numerose ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità, in capo all'ex dirigente (Molinari, ndr) e ai giovani a cui venivano affidati incarichi come esperti esterni o borse di tirocinio i quali, in cambio, accettavano di versare al provveditore, attraverso bonifici ad un'associazione allo stesso riconducibile, parte dei compensi percepiti”. C'è un altro bresciano tra gli indagati: è Matteo Maggioni, già consulente del ministero.