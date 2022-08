Le lacrime per Antonio, giovane padre stroncato da un malore improvviso

Stroncato da un malore, a soli 47 anni. Il cuore di Antonio Crescini si è fermato improvvisamente venerdì e i soccorsi sono stati purtroppo inutili. "Un uomo semplice dal valore immenso", così lo descrive la famiglia Olivini, azienda vinicola di Desenzano dove il 47enne lavorava, come enologo, da molti anni.

Una morte improvvisa e prematura che ha scosso i familiari, i titolari e i dipendenti della ditta dove lavorava, come di altre aziende vinicole della provincia, e tutta la comunità di Puegnago del Garda, dove l'uomo viveva con la moglie e due giovani figli.

"Il suo ricordo rimarrà in chi lo ha incrociato nella vita, come un monumento all’umanità. Persona sicura, di cui potersi fidare sempre, contento e sorridente, competente ed attento, nel lavoro, in comunità. Semplice, di quella semplicità superiore, raggiunta attraverso un vissuto ricco, curato in famiglia e fuori. Semplice e imprescindibile come un albero che fiorisce e da frutti", si legge sulla pagina Facebook del paese. Stimato e molto conosciuto anche come volontario degli Alpini: dal 2003 al 2008 aveva guidato la sezione locale del gruppo delle penne nere.

Nella mattinata di lunedì tutta la comunità di Raffa di Puegnago si è radunata in chiesa per abbracciare per l'ultima volta "uno splendido uomo che tanto ha fatto per sua comunità".