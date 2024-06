Erano in tanti domenica pomeriggio al Duomo di Breno per l'ultimo saluto ad Antonietta Pelamatti, vedova Ducoli, storica ristoratrice del paese morta a 93 anni: per più di mezzo secolo è stata anima e corpo della mitica Trattoria Taverna di Via Paolo Prudenzi, in pieno centro al paese, aperta da tempo immemore e dal 1972 gestita dalla stessa famiglia Ducoli.

Lo storico locale

Un locale storico, passato di mano dai genitori ai figli e presto ai nipoti: locale a conduzione familiare, viene definito dall'Accademia italiana della Cucina come “un angolo della gastronomia brenese ricco di sapori, di gusti forti, che costituisce una tappa obbligata per chiunque visiti la valle”. Alcuni dei piatti tipici (e storici) passati tra le mani della cuoca Antonella: salsiccia di castrato, spiedo alla brenese, selvaggina in salmì, la spongada camuna, versione di Breno.

Antonietta Pelamatti si è spenta nell'abbraccio dei suoi familiari. La piangono i figli Piera, Gigi e Augusto, le nuore Regina e Gigliola, i nipoti Silvia, Claudia, Valentino e Roberto, gli adorati pronipoti Asia, Luigi, Carlotta, Mattia, Andrea, Giorgia e Lorenzo, il fratello Valento, la sorella Lucia, Massimo, i cognati. La salma è stata tumulata nel cimitero di Breno, il funerale affidato alle onoranze Facchini.