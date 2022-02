Mamma stroncata da un tumore in pochi mesi: “Si è spento il più dolce dei sorrisi”

Stroncata da un brutto male, a soli 60 anni. È il tragico destino di Antonella Sandrini: si è spenta sabato, lasciando nel dolore il marito Valeriano e i figli Francesca e Ferruccio. Uccisa da un tumore contro cui aveva lottato a lungo e che pareva aver sconfitto grazie a un’operazione, ma che - purtroppo - è tornato più forte di prima e non le ha lasciato scampo.

Originaria di Gambara, viveva a Castelletto di Leno con la famiglia. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di ricordo apparsi sui social (e non solo) nelle ultime ore: “Gli occhi sono lo specchio dell’anima, i tuoi non passavano inosservati, come la tua presenza: sempre distinta, gentile, intelligente. Un carisma, un’aura che si espandeva ovunque andavi”, scrive Leonardo; “Si è spento il più dolce dei sorrisi”; è invece il messaggio di Rosa.

I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Gambara. Al termine del rito esequiale, il corteo funebre proseguirà per il cimitero di Gottolengo.