L'abbraccio del paese all'amata maestra: "Sarai sempre nei nostri cuori"

“Cara maestra Antonella, siamo rimasti attoniti di fronte alla notizia della sua scomparsa. Ci uniamo al dolore della sua famiglia, la ricorderemo sempre con stima e affetto profondi”. A firma dei rappresentanti dei genitori del Consiglio d'istituto dell'Ic Bedizzole, è solo uno dei tantissimi messaggi arrivati in questi giorni ai familiari di Antonella Godi, morta a 59 anni (ne avrebbe compiuti 60 tra meno di un mese) dopo aver combattuto a lungo con una terribile malattia.

Si è spenta lunedì sera nel reparto Hospice dell'ospedale di Gavardo, a cui vanno i ringraziamenti della famiglia, così come al dottor Andrea Peveri, per le cure prestate. Mercoledì pomeriggio a Villanuova, dove abitava, sono stati celebrati i funerali: Antonella lascia il marito Guido Corna e il figlio Marcello.

Una lunga e apprezzata carriera

Nonostante la malattia, era ancora nell'organico dell'Istituto comprensivo di Bedizzole, dove ha insegnato per tanti anni: prima alla primaria Manzoni di Bedizzole e poi alla primaria di Mocasina di Calvagese. Ma in passato era salita in cattedra anche alle scuole elementari Rubelli di San Felice del Benaco, da cui arriva un altro commosso ricordo: “Gli alunni e i genitori della scuola elementare Barbarina Rubelli si uniscono al dolore dei familiari della nostra cara maestra Antonella, che è stata con noi per 5 splendidi anni. Sarai sempre nei nostri cuori”.