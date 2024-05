Condannati la mamma e il papà del bimbo annegato in piscina

Sono stati condannati a 6 mesi di reclusione (pena sospesa) i genitori del piccolo Ansh Sharma, il bimbo di soli 7 anni – avrebbe festeggiato il suo compleanno il giorno dopo la tragedia – morto annegato nel luglio di 4 anni fa alle piscine comunali Lamarmora di Brescia. Oltre ai genitori, è stato condannato anche il responsabile dei bagnini della struttura, a 9 mesi di reclusione, anche se non presente fisicamente sul luogo dell’incidente quando accaddero i fatti: assolto un altro bagnino, così come era già stata stralciata la posizione di altri due assistenti bagnanti.

Il processo di primo grado

È questo l’esito del processo di primo grado che ha visto il rinvio a giudizio di diversi imputati, accusati di omicidio colposo e omesso controllo. Il piccolo Ansh, quel giorno, stava giocando nella piscina dei “piccoli” insieme al fratello più grande: qualcosa andò poi tragicamente storto, in quanto poco più tardi venne ritrovato in acqua, privo di sensi, riportato in superficie e rianimato a lungo, ma senza successo. Sarebbe rimasto sott’acqua per qualche minuto, quanto basta per provocare l’annegamento.

A seguito dell’episodio venne aperto un fascicolo per omicidio colposo e omesso controllo, che come detto si è concluso con il rinvio a giudizio. Ora l’esito della sentenza di primo grado: condanna di 6 mesi per i genitori del piccolo, condanna di 9 mesi per il responsabile dei bagnini. In attesa delle motivazioni, non si esclude il ricorso in appello.