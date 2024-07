Truffa dei sexy annunci, bresciani nei guai: "Volevo solo un massaggio"

Al via a Mantova il processo a carico di due 50enni di Asola e Guidizzolo, un uomo e una donna, accusati di estorsione e violenza privata: questo perché avrebbero estorto centinaia di euro ad almeno 14 vittime, tra cui alcuni bresciani, che avevano risposto ai loro annunci su un sito web di incontri.

La truffa degli annunci

Funzionava più o meno così: gli ignari avventori venivano accalappiati con un annuncio, convinti di incontrare solo una donna, ma poi nel luogo prestabilito si presentava anche l'uomo. Il duo (per così dire) delle meraviglie faceva desistere i presunti clienti, che però sarebbero stati costretti a sborsare varie somme di denaro (da 100 euro in su) per evitare che venissero contattate mogli o compagne. In parole povere: se non paghi, diciamo tutto a tua moglie.

Tra le 14 vittime, come detto, ci sono anche dei clienti bresciani. Uno di questi avrebbe effettivamente sborsato i 100 euro: “Quando ho visto che c'era anche un uomo non mi sono fidato – il suo racconto in aula, come riportato dalla Gazzetta di Mantova –: io avevo risposto all'annuncio solo per farmi fare dei massaggi alla schiena”. Un camionista mantovano avrebbe invece sborsato fino a 450 euro. La prossima udienza è fissata al 7 marzo 2025.