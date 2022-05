Morto Annibale Bianchi, fratello dell'ex sindaco Luigi

Non solo la tragica morte di Barbara De Donatis, morta in un terribile incidente in moto a 29 anni, a poco più di un mese dal suo matrimonio. Vestone piange la scomparsa anche del 74enne Annibale Bianchi: era il fratello di Luigi, per lunghi anni sindaco del paese.

L'uomo è deceduto domenica a Roncone, frazione del comune di Sella Giudicarie (Tn), stroncato da un improvviso malore mentre stava tagliando l'erba in un podere. Subito è stato lanciato l'allarme al numero unico per le emergenze ma, nonostante i sanitari siano giunti prontamente sul posto, per il 74enne non c'è stato nulla da fare: gli uomini dell'équipe medica non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.