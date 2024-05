Il dramma di Annalisa, morta a soli 41 anni: era mamma di tre figli

Comunità in lutto per la prematura scomparsa di Annalisa Pasinetti, 41 anni e mamma di tre giovani figli: uccisa da una malattia con cui combatteva da tempo. Originaria di Losine, da qualche anno aveva lasciato le montagne del Valle Camonica per trasferirsi con la famiglia alle isole Canarie, dove è spirata nelle scorse ore.

Nel giorno del dolore il marito Filippo Pastorelli, le figlie Sofia e Lucrezia e il figlio Romeo hanno voluto ricordarla con un commovente messaggio, pubblicato sui social: "La nostra bellissima Anny ha finito di lottare ed ha aperto le sue ali per volare libera verso la luce. Insieme a lei è volato un pezzo del nostro cuore".

La tragica notizia della morte della giovane mamma si è diffusa rapidamente tra le comunità di Losine e Berzo Inferiore e sono centinaia i messaggi di cordoglio e le testimonianze d’affetto. "Arrivederci meraviglia: è stato un onore condividere con te il tuo straordinario coraggio e la tua bellezza infinita", scrive un’amica. In tanti la ricordano per l'allegria contagiosa, la dolcezza e la generosità "Una meravigliosa anima, resterà per sempre nei nostri cuori", si legge ancora sul web.

Oltre al marito e ai loro tre figli, Annalisa lascia nel dolore i genitori (mamma Beatrice e papà Andrea) e la sorella Simona. La salma della giovane mamma tornerà in Valcamonica nei prossimi giorni: il funerale sarà celebrato a Losine, ma la data non è ancora stata fissata.