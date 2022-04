Laghetti di Cardeto: morta per un malore la 49enne Anna Sonzogni

Dramma in montagna ai laghetti di Cardeto, sulle Prealpi Orobie a circa 1.800 metri d'altitudine. Verso le 14 di martedì, Anna Sonzogni – 49enne di Zogno – era impegnata in un'escursione per raggiungere il passo della Portula con un'amica, quando è collassata a terra colpita da un improvviso malore.

L'amica ha allertato il 112, che ha subito inviato per i soccorsi l'eliambulanza di Brescia. Vani i tentativi per rianimarla sul posto, è stato quindi tentato un disperato trasporto all'ospedale di Sondrio: nulla da fare – purtroppo – Sonzogni è deceduta durante il volo a bordo dell'elicottero.