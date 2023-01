Il dramma di Anna Maria, stroncata da un malore improvviso mentre fa volontariato

Tutta Calcinato piange la scomparsa di Anna Maria Portesi, morta martedì a 73 anni mentre si trovava in Uganda per una missione umanitaria insieme al marito. Si sarebbe sentita male probabilmente a causa di un infarto, che purtroppo non le ha lasciato scampo: la salma si troverebbe ancora in Africa, in attesa di poter rientrare in Italia per organizzare i funerali.

"Dopo aver vissuto una vita per la sua famiglia nella luce della fede, oggi è tra le braccia misericordiose del Padre", scrivono i familiari: lascia nel dolore il marito Antonio Corsini, i figli Federica, Roberta, Daniele, Francesca e Claudia, i generi e la nuora, gli amati nipoti, le sorelle e il fratello, i cognati.

Una vita per gli altri

E' morta a Namalu, in Uganda, dove era impegnato in un progetto umanitario portato avanti dall'associazione Iniziativa l'Ovo dell'Asino, da sempre condivisa con il marito: Portesi e Corsini sono stati impegnati per decenni nel volontariato, fin dagli anni Ottanta. In paese era conosciuta per aver collaborato con la parrocchia e con gli scout, ma soprattutto per aver gestito la Casa della carità, struttura di accoglienza di Calcinato.