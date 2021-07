Lottava da 6 anni con una malattia terribile: è morta la maestra Anna Maria

Il ricordo commosso del paese dove ha vissuto per più di 20 anni

La comunità di Caino è in lutto per la scomparsa di Anna Maria Adamo, per più di 20 anni maestra di matematica alle scuole elementari del paese. Aveva solo 59 anni, stroncata da una malattia con batteva ormai dal 2015. I funerali sabato pomeriggio nella chiesa parrocchiale del paese.

Si era trasferita a Caino nel 1998, e aveva subito cominciato a lavorare alla primaria. I suoi sorrisi, il carattere dolce e gentile e l'infinità bontà resteranno nel cuore di tanti, negli alunni di ieri e di oggi, i colleghi e gli amici. La piangono i figli Simone, Vincenzo e Francesco.