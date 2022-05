Scomparsa nel nulla da 18 giorni: il mistero risolto grazie a un passante

Anna Agnieszka è stata ritrovata nella serata di ieri, giovedì 5 maggio 2022, in via Cernaia a Torino. La 46enne polacca residente a Brescia era scomparsa lo scorso 18 aprile da un albergo di Valtournenche (Aosta), dove stava lavorando come stagionale.



I carabinieri del nucleo radiomobile – spiegano i colleghi di Torinotoday – sono intervenuti dopo la segnalazione di una passante, che l'aveva riconosciuta guardando la trasmissione televisiva 'Chi l'ha visto?' di Rai Tre e aveva dato l'allarme.



La donna, in buona salute, è stata trasportata all'ospedale Mauriziano e dimessa. In ogni caso, si è trattato di un allontanamento volontario per cui tutto è stato immediatamente archiviato.