Volto scoperto, i ladri fanno irruzione nel bar: "Hanno puntato dritto alla cassa"

Agili e veloci, ma non altrettando abili a travisare il proprio volto e a non lasciare indizi. Le telecamere hanno infatti ripreso i volti di entrambi i malviventi (un ragazzo e una ragazza) che, nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 dicembre, hanno fatto irruzione nel locale "Anima" di via Porcellaga a Rovato. E proprio quei filmati li avrebbero incastrati: i loro volti sono noti, a quanto pare, anche alla polizia locale della cittadina franciacortina e gli agenti, coordinati dal comandante Silvia Contrini, sarebbero già sulle loro tracce.

Sono entrati in azione verso le 5.20 del mattino e hanno agito indisturbati: in pochi minuti hanno messo a segno il colpo, valso oltre 300 euro, mentre l’antifurto strillava, e poi sono fuggiti.

"Hanno scavalcato il cancello e la muraglia alta circa tre metri che circonda il locale in men che non si dica, con un’agilità impressionante - racconta Marianna Archetti, contitolare del locale - poi hanno attraversato il giardino interno, forzato la porta e hanno puntato dritto alla cassa".

Via con soldi e caramelle

Ad accorgersi del furto, la mattina seguente, sono state proprio le due giovani proprietarie del locale: hanno trovato la porta d’ingresso forzata e la cassa svuotata ed è scatttata la chiamata ai carabinieri, che sono intrevenuti per i primi accertamenti. Ma non sono spariti solo i contanti, come spiega ancora Marianna: "Non hanno toccato le bottiglie di alcolici, ma hanno preso alcuni pacchetti di caramelle che si trovavano vicino all’uscita e pure una trousse colma di trucchi e profumi della mia socia Flora. Indizi che mi lasciano pensare che i due ladri fossero molto giovani".

Pochi, per fortuna, i danni, ma rimane la paura che possa accadere di nuovo, per tale ragione le due bariste hanno già implementato i dispositivi di sicurezza. Tanti, invece, gli indizi lasciati dalla coppia di ladri: oltre ai filmati delle telecamere anche un berretto che la ragazza avrebbe perso nella precipitosa fuga dopo il furto.