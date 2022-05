Angolo Terme, incendio alla Germano Stampaggio: pompieri sul posto

Verso le 2.50 della notte tra mercoledì e giovedì, due squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire per spegnere un incendio divampato all'interno della Germano Stampaggio, una ditta specializzata nello lavorazione di articoli tecnici in gomma, con sede nella zona artigianale di Angolo Terme.

L'intervento è terminato dopo circa 4 ore. Non si segnala alcun ferito grave, se non una donna rimasta leggermente intossicata, che – nell'attesa dei pompieri – aveva cercato di spegnere le fiamme con un estintore. È stata portata all'ospedale di Esine per accertamenti.