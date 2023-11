Grossi massi precipitano sulla Statale: colpite due auto di passaggio

Può essere davvero considerata una tragedia sfiorata: nel tardo pomeriggio di lunedì, lungo la Strada statale 294 della Val di Scalve (nota anche come Via Mala), in territorio di Angolo Terme alcuni grossi massi hanno sfondato le reti di protezione sul ciglio della montagna e sono finiti sulla strada. Due di questi sono rovinosamente franati addosso a due automobili in transito: le vetture sono state danneggiate, ma per fortuna non si registrano feriti.

Gli ultimi aggiornamenti

L'incidente subito dopo la galleria: la strada è stata chiusa per un primo intervento di messa in sicurezza, che ha coinvolto anche i Vigili del Fuoco e tecnici e operai di Anas, la società che ha competenza sulla strada. La strada è stata riaperta prima di sera: “Dalle 19 la strada è aperta e percorribile con prudenza – scrive Cristian Zanelli, consigliere comunale con delega alla Protezione civile – Il personale di Anas è al lavoro già dalle prime ore di martedì mattina”.