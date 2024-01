Si sente male al volante: trovato morto dentro l’auto ferma allo stop

Si è sentito male al volante, proprio poco dopo essersi fermato allo stop, probabilmente per far passare un altro veicolo. Non sarebbe però riuscito a chiedere aiuto: si sarebbe accasciato sul sedile della sua Range Rover, privo di sensi. A trovarlo, e a far scattare la chiamata ai soccorsi, è stato un automobilista di passaggio: insospettito da quella macchina ferma da troppo tempo in via San Pietro, a Roè Volciano, si è avvicinato e ha dato l’allarme, poco dopo le 11.

Inutile purtroppo la corsa di volontari dell’Anc di Roè Volciano e dell’automedica: i sanitari non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La vittima è Angiolino Podavini, noto commercialista del paese: aveva 67 anni. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti anche gli agenti dell’aggregazione di polizia locale della Valsabbia. Nessun dubbio sulle cause naturali all’origine del decesso: la salma dello stimato professionista è stata restituita ai familiari, dopo il nullaosta concesso dal magistrato di turno.

Già fissata la data dei funerali: si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Roè Volciano lunedì 15 gennaio, alle 14.30. Podavini lascia nel dolore la moglie Thea, i figli Luca e Michele e gli adorati nipoti.