Precipita nel vuoto per più di 400 metri: Angelo è morto sul colpo

È precipitato nel vuoto per più di 400 metri mentre stava scalando il versante italiano del Lyskamm, catena del Monte Rosa, a più di 4mila metri di altitudine: insieme a lui c’era anche una donna, 46 anni di Ponteranica (Bg), che invece si è salvata, attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Aosta, in prognosi riservata. Niente da fare invece per Angelo Panza, 67 anni di Sorisole: è morto sul colpo a causa della tremenda caduta. A breve la salma verrà riconsegnata ai familiari, che potranno così organizzare i funerali.

Il ricordo di Angelo Panza

Alpinista esperto, da una vita socio e “attivo” del Cai, il Club alpino italiano: è stato direttore della Scuola centrale di scialpinismo del Cai e direttore della Scuola regionale lombarda. Così lo ricorda Giovanni Maria Grassi, attuale direttore della Scuola di scialpinismo: “Angelo è stato un innovatore, ha portato avanti tante idee che sono state poi raccolte nei manuali. Tanti di noi, me compreso, devono dire grazie ad Angelo: era un vulcano di idee, di proposte, di suggerimenti, di entusiasmo e passione”.Â

Non meno sentito è anche il ricordo di Paolo Taroni, vicedirettore della Scuola di scialpinismo: “Angelo era sempre pronto a dare un consiglio, a dare un aiuto. È stato un grande appassionato di montagna e un grande uomo. Pur avendo fatto cose egregie in montagna, è sempre stato molto prudente: quello della sicurezza era un argomento che aveva molto a cuore”.Â

Su quanto accaduto sul Lyskamm stanno indagando le forze dell’ordine locali. “Spesso in queste circostanze si tende come prima cosa a cercare, frettolosamente, le cause che hanno portato al fatale incidente – si legge in una nota del Cai – ma crediamo che sia invece più appropriato ricordare Angelo attraverso le parole di chi, negli anni, ha avuto modo di frequentarlo, di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane e professionali”.