Lacrime per angelo, stroncato da un malore in piena notte

Dolore e sgomento a Desenzano per l'improvvisa scomparsa di Angelo Medaina. Si è spento nella notte tra lunedì e martedì, stroncato da un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Aveva solo 65 anni.

In paese lo conoscevano in tanti, tantissimi: sempre sorridente e pronto a dare una mano a chi ne avesse bisogno. Agente immobiliare di professione - per anni ha gestito un'agenzia in via Marconi - viene ricordato come una persona solare e sempre con la battuta pronta.

Sono tanti i messaggi di cordoglio affidati ai social in queste ore. "Un uomo dal cuore immenso", si legge. E ancora: "Sempre pronto alla battuta, sempre allegro. Elemento di spicco di una compagnia composta da personaggi unici che hanno fatto la storia di Desenzano negli anni '80 e '90."

Oltre ai tanti, tantissimi, amici, lo piange la mamma Maria. L'ultimo saluto mercoledì pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni.