Il dramma di Angelo: stroncato a soli 20 anni da una maledetta leucemia

Stroncato a soli 20 anni da una maledetta leucemia: questo il triste destino di Angelo Maffi di Albino, piccolo paese bergamasco a pochi chilometri dal lago di Endine e dalla Valcamonica. Malato da tempo, le sue condizioni si sono irrimediabilmente complicate a seguito di un’infezione. La salma riposa nella Casa del commiato San Michele di Albino: il funerale lunedì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale del paese, per proseguire poi al tempio crematorio di Bergamo.

Chi era Angelo Maffi

Angelo Maffi lascia nel dolore mamma Flavia e papà Marino, la sorella Giulia con Lorenzo, lo zio Danilo e le zie Giusi, Anna, Nadia ed Emanuela con le rispettive famiglie, i cugini e gli amici. In tantissimi si sono già presentati alla camera ardente per un omaggio e un ricordo.

Una famiglia molto conosciuta, in paese e non solo: i genitori gestiscono la storica Doc Pizzeria di Via Guglielmo Marconi, locale dove spesso aveva lavorato anche Angelo. Classe 2003, dopo gli studi all’istituto alberghiero di Nembro si era iscritto alla facoltà di Economia, all’Università di Bergamo.