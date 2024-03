Imprenditore gambizzato davanti all'azienda: operato d'urgenza, è ancora in coma

Sedato e intubato, dopo la complessa operazione per ricostruire il femore frantumato da una delle quattro pallottole che lo hanno colpito, esplose da un commando formato da quattro banditi. Angelo Ferandi, scongiurato il rischio di emorragie, è fuori pericolo ma resta comunque in coma farmacologico e in prognosi riservata. Ancora non può riferire ai militari la sua versione sull’agguato di cui è rimasto vittima, verso le 19 di venerdì sera, fuori dalla sua azienda: la Cavifer di Montichiari. L’imprenditore di 62 anni è originario di Vallio Terme: nel 2019 aveva aperto la ditta di via Levante, che si occupa del recupero e della gestione dei rottami (ferrosi e non ferrosi) e dei cavi elettrici. Una piccola realtà - in tutto 8 dipendenti - che nel 2022 aveva fatturato quasi 14 milioni di euro.

L’agguato a colpi di pistola proprio all’esterno della ditta di Vighizzolo. Stando a quanto ricostruito, il 62enne stava chiudendo il cancello, prima di salire sulla sua Porsche per fare ritorno a casa, quando è stato investito da una di colpi di pistola. Raggiunto al femore, all’inguine, a un braccio e una gamba da quattro degli otto proiettili sparati, è caduto a terra in un bagno di sangue. I quattro malviventi sono poi fuggiti a bordo di un'Audi e una Kangoo, notate nel parcheggio vicino all'azienda già nel pomeriggio di venerdì. Soccorso da due operai, attirati nel piazzale dai boati, che l'hanno caricato in auto e portato in ospedale a Montichiari, è stato poi trasferito d’urgenza al Civile di Brescia.

Fortunatamente, nessuno dei proiettili lo ha raggiunto all’addome, al torace o alla testa, dove si trovano gli organi vitali. Tra le tante ipotesi, anche quella che i malviventi non abbiano sparato con intenzione di uccidere (potrebbe trattarsi di una sorta di 'avvertimento'). Il fascicolo aperto in procura, dal pm Francesco Carlo Milanesi, è comunque per tentato omicidio. Senza sosta, proseguono le indagini carabinieri di Desenzano e della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale: si analizzano i filmati delle telecamere di sorveglianza, come il contenuto del cellulare, dei computer e dei dispositivi della vittima per capire se fosse oggetto di minacce o di ricatti. Non si esclude nessuna pista: dalla vendetta personale, al gesto intimidatorio per ragioni (ora ignote) e che il 62enne, una volta stabile e cosciente, potrà contribuire a chiarire.