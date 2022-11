Stroncato dalla malattia, Angelo muore all'età di 55 anni

Per tutta la vita ha dovuto combattere contro la malattia. Il suo corpo, provato da una lunghissima battaglia, si è infine arreso. Questo il tragico destino di Angelo Cherchi: dopo aver lottato a lungo e con coraggio ha dovuto arrendersi, lasciando nel dolore l’amata moglie, i genitori e le sorelle.

La sua prematura scomparsa ha addolorato profondamente la comunità di Lumezzane. In paese lo conoscevano in tantissimi, anche grazie al suo impegno in numerose associazioni del paese, tra cui la sezione locale della Caritas e il centro volontari della sofferenza. "Ti ricorderemo sempre con il sorriso anche se la vita ti ha messo sempre a dura prova", si legge tra decine di messaggi di cordoglio.

Tutta la comunità di Sant'Apollonio si è stretta attorno alla moglie del 55enne, alle sorelle e ai genitori che in passato avevano dovuto affrontare un altro terribile lutto: la morte del fratello di Angelo, stroncato da una grave malattia quando era poco più che un ragazzo. La salma del giovane uomo riposa alla sala del commiato Benedini dove, alle 16.30 di venerdì 4 novembre, verrà celebrato il funerale.