Cade in cantiere sotto gli occhi del figlio, Angelo muore a soli 58 anni

Non ce l'ha fatta Angelo Brignoli, il 58enne caduto dalla scala sotto gli occhi del figlio, mentre era al lavoro in un cantiere per la ristrutturazione di uno stabile, in via Francesco Petrarca a Borgo San Giacomo.

Originario di Orzivecchi, Brignoli gestiva un'azienda edile insieme al fratello Franco. E' deceduto poco dopo il trasporto d'urgenza al Civile in eliambulanza: pare che sia caduto a terra da un'altezza ridotta, ma che – nell'impatto col terreno – abbia battuto con violenza la testa. Non si esclude, inoltre, che l'incidente sia stato causato da un improvviso malore: "Tragedia nella nostra comunità – scrive il sindaco di Borgo San Giacomo, Giuseppe Lama –. Tutti hanno convenuto sul malore causato, quasi sicuramente, da infarto. Sentite condoglianze e un abbraccio alla famiglia".

Un dramma avvenuto davanti al figlio, che – dopo aver chiamato il 118 – ha provato per primo a rianimare il padre con l'aiuto di un agente della Polizia intercomunale di San Paolo e Borgo San Giacomo, arrivato sul posto in attesa di ambulanza ed elicottero.

Brignoli aveva da poco festeggiato il suo 58esimo compleanno. Ne piangono la scomparsa l'amata moglie Mirella e i tre figli.