L'imprenditore Angelo Bonomelli narcotizzato e ucciso da 4 rapinatori

Era stato trovato senza vita nella sua auto a Entratico, piccolo Comune della Bergamasca tra il Sebino e il lago di Endine: vista l'età (80 anni compiuti ad aprile) impossibile non pensare a una morte naturale. Invece era tutt'altro: l'imprenditore Angelo Bonomelli è stato narcotizzato e ucciso da 4 rapinatori. Si sarebbe fidato delle persone sbagliate: lunedì 7 novembre aveva incontrato 4 persone che avrebbero dovuto aiutarlo per il rilancio "mediatico" della struttura termale Villa Ortensie di Sant'Omobono Terme, di cui Bonomelli era titolare e fondatore.

Tutti e cinque si sarebbero incontrati in un bar di Entratico. Ed è qui, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Bergamo - indagini lampo in meno di 48 ore - i malfattori avrebbero drogato l'imprenditore, probabilmente con della "droga dello stupro" messa nel suo bicchiere. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza avrebbero poi ripreso Bonomelli alzarsi dal tavolo già barcollante, e dirigersi verso la propria auto.

Narcotizzato, rapinato e ucciso

I rapinatori l'avrebbero dunque derubato, sottraendogli tutti i soldi che aveva nel portafoglio, il suo smartphone, un orologio d'oro. Sono proprio questi elementi mancanti che hanno fatto scattare gli approfondimenti dei carabinieri. Archiviata l'ipotesi della morte naturale, si è proceduto con indagini e approfondimenti fino alla risoluzione del caso. I 4 presunti responsabili della morte dell'imprenditore - che pare non avrebbero voluto ucciderlo, ma solo stordirlo - sono già stati individuati e arrestati dai carabinieri. Sono tre giovani di 23, 24 e 33 anni tra cui una ragazza, e un uomo di 68 anni: tutti originari di Scanzorosciate e già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio.

Addosso a uno di loro è stato trovato ancora lo smartphone di Bonomelli: l'orologio d'oro sarebbe stato invece ricettato in un negozio della città, ma non si esclude possa essere recuperato e riconsegnato alla famiglia.

Chi era l'imprenditore Angelo Bonomelli

Classe 1942 e come detto 80 anni compiuto nell'aprile scorso, Angelo Bonomelli era conosciuto in tutta la provincia di Bergamo (e oltre). Più di mezzo secolo fa è stato il fondatore dei Servizi funebri Bonomelli, da tempo gestiti dal figlio e ora con filiali in diversi municipi del territorio (in 6 paesi). Circa 30 anni fa aveva dato vita a Villa Ortensie, il centro termale di Sant'Omobono. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni ai familiari: la salma, una volta "liberata" dalla magistratura, verrà ricomposta nella Casa del commiato di Trescore Balneario.