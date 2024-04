Stroncato da un malore, è morto il pittore Angelo Baiguera: martedì pomeriggio è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Prestine. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 18.30: sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa, ma purtroppo per lui non c'era già più niente da fare. I primi accertamenti medico-legali hanno confermato il decesso per cause naturali. La salma verrà presto riconsegnata alla famiglia, che potrà così organizzare il funerale.

Chi era Angelo Baiguera

Classe 1954 e originario di Orzinuovi, Angelo Baiguera aveva 69 anni (ne avrebbe compiuti 70 il prossimo 20 ottobre): da tempo si era trasferito in Valcamonica, appunto a Prestine. Tra i vicoli del borgo e del capoluogo Bienno aveva preso parte all'associazione Borgo degli Artisti, nata nel 2015 con l'obiettivo di allestire una serie di residenze artistiche invitando pittori, scultori e altri “a risiedere nel centro storico di Bienno, incoraggiando il modello della bottega d'artista, luogo di lavoro e di creatività dove l'artista riesce a trovare stimoli per realizzare i propri lavori, nel proprio intimo e nel contesto che lo ospita”.

Pittore stimato e conosciuto, era uno specialista dei paesaggi: scorci montani e urbani, ritratti di Venezia, Milano, Pisogne, Montisola solo per citarne alcuni. Negli ultimi anni si era dedicato in particolare all'arte della pittura su legno: sezioni di grossi tronchi dipinte e decorate a mano. Di lui resterà un bel ricordo.