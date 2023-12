Cade mentre pota le piante del frutteto: morto sul colpo

Vittima di una caduta che non gli ha scampo, mentre si prendeva cura delle piante del suo meleto: è il tragico destino di Angelo Arrighetti, ex imbianchino ed elettricista, da anni in pensione. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, sabato 30 dicembre, in una cascina di Via Schiavi a Bossico, comune dell’Alto Sebino Bergamasco.



L’allarme è scattato poco dopo le 15.30 e sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza e pure l'elisoccorso decollato da Brescia. Una corsa purtroppo inutile quella dei sanitari, per l’uomo non c’era più nulla fare: troppo gravi i traumi rimediati nella caduta, forse causata da un malore.



Arrighetti aveva 80 anni ed era molto noto in paese: sempre pronto a dare una mano, viene ricordato per la sua generosità e disponibilità. Lascia nel dolore la moglie Anna, i figli Donato e Riccardo e la figlia Marita. Il funerale sarà celebrato alle 15 di domani, lunedì 1° gennaio, nella chiesa di Bossico.