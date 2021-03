Unite nella vita e nella morte: sorelle muoiono a 12 ore di distanza

Unite oltre la vita, le sorelle Angela (88 anni) e Pierina Carrera (93): sono morte lo stesso giorno, a poche ore di distanza l'una dall'altra. Lo scrive il Giornale di Brescia: le due anziane sorelle, entrambe di Manerbio, da qualche giorno erano ricoverate nel nosocomio del paese, e nello stesso reparto. Hanno vissuto insieme, se ne sono andate insieme: martedì mattina sono stati celebrati i funerali, con una cerimonia congiunta. Ora riposano al cimitero.

La loro è stata una lunga vita. Non si sono mai sposate, ma hanno sempre donato generosità e disponibilità alla loro comunità (in particolare alla parrocchia) e ai loro tanti e amati nipoti. Storie d'altri tempi: una famiglia numerosa, sette fratelli e sorelle, il lavoro al lanificio Marzotto, l'esperienza come sarte, la passione per le cose belle della vita.

Se ne sono andate, in silenzio, a 12 ore di distanza. Morta una, è morta anche l'altra. Pare che saputo della prima, la seconda non abbia retto. Hanno condiviso gioie e dolori, sorrisi e lacrime. Sempre fianco a fianco, fino all'ultimo respiro.