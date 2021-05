Muore il marito, lei si spegne 4 giorni dopo: le lacrime dei figli

La comunità di Paderno è in lutto per la scomparsa di Angela Casari: solo pochi giorni fa aveva perso il marito Angelo Venni

Uniti oltre la vita: sposati dal 1950, dopo sette decenni passati insieme sono morti a poca distanza l'uno dall'altra. In paese, a Paderno Franciacorta, tutti li conoscevano o almeno ne avevano sentito parlare: forse qualcuno era anche un po' invidioso del loro amore indissolubile: Angelo Venni e Angela Casari, rispettivamente 102 e 91 anni.

Lui è morto giovedì scorso: da qualche settimana era ricoverato in ospedale. Lei invece è spirata quattro giorni più tardi: i funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale del paese. Da tanti anni in pensione, aveva lavorato fin da giovanissima in filanda, per poi dedicarsi all'attività di sarta oltre che insegnante di cucito.

L'ultimo reduce di Paderno

Il marito Angelo aveva festeggiato il suo compleanno solo un paio di settimane fa, ricevendo anche gli auguri della sindaca Silvia Gares. Era l'ultimo reduce di Paderno: classe 1919, aveva combattuto per cinque lunghi anni la Seconda guerra mondiale. A lui era stato dedicato il libro “La guerra di Angelo”, scritto recuperando gli appunti del suo diario. Angelo e Angela lasciano i figli Pierbattista, Annarosa e Sergio con le rispettive famiglie.