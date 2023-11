Finestrini spaccati, due mesi di raid: nei guai anche due donne

Agivano in fretta tra Anfo e altre località del lago d'Idro. Nel mirino soprattutto le auto dei turisti in sosta in prossimità delle spiagge come delle strutture ricettive e, dopo aver mandato in frantumi i finestrini, rubavano tutto quello che trovavano: borse, bancomat, chiavi di casa.

Vittime della banda, che sarebbe responsabile dei numerosi raid messi a segno nei mesi estivi, soprattutto turisti stranieri. Proprio dalla denuncia di alcuni vacanzieri tedeschi è scattata l'indagine degli agenti dell'aggregazione di polizia locale della Valsabbia.

Mesi di approfondimenti e appostamenti, poi il blitz messo a segno nei giorni scorsi a Roè Volciano. Gli agenti, che stavano pedinando i 3 sospettati - due donne e un uomo - sono intervenuti perquisendo l'auto e sequestrando alcuni oggetti che sarebbero stati usati per compiere i furti. Alcuni di loro avevano già precedenti alle spalle: tutti sono stati denunciati per furto aggravato dall'uso della violenza sulle cose.