Scivola lungo il sentiero e precipita per 100 metri: uomo muore sul colpo

Drammatico incidente sulle montagne del Bresciano. Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 9 maggio, un uomo di 76 anni è morto dopo essere precipitato per circa 100 metri da un sentiero che da Anfo porta a Cima Meghè.



L’allarme è stato lanciato, verso mezzogiorno e trenta, da un compagno di escursione dieci anni più giovane della vittima. Anche il 66enne avrebbe rimediato traumi, non gravi, a una spalla ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Gavardo.



Per il 76enne non ci sarebbe invece stato più nulla da fare: i sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso, non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso. Per recuperare il corpo sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino. La dinamica della tragedia è al vaglio dei carabinieri.