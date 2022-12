Si sgancia il freno a mano, l'auto scivola e finisce nel lago

La famiglia era appena scesa dall'automobile quando all'improvviso il veicolo ha iniziato a muoversi, e velocemente è scivolato finendo in acqua. La brutta avventura - fortunatamente senza conseguenze per i protagonisti, se non quelle economiche - si è verificata nel pomeriggio di ieri ad Anfo, sul lago d'Idro. La vicenda è riportata dal Giornale di Brescia.

Una famiglia residente a Sabbio Chiese era giunta da poco nei pressi del ristorante La Boa. Spenta la macchina, una Suzuki Vitara, i passeggeri sono scesi per scaricare il materiale contenuto nel bagagliaio quando il veicolo all'improvviso ha iniziato a muoversi, finendo presto nel lago senza che nessuno riuscisse a fermarlo in tempo.

Una volta in acqua, dalla riva si vedevano le quattro frecce lampeggiare. Il mezzo verrà recuperato da un'autogru dei Vigili del fuoco. Rimane da chiarire se si sia trattato di un problema meccanico al freno a mano, o una banale dimenticanza, pagata a caro prezzo.