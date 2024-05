Franco Anelli: gesto estremo a causa di «vicende private e personali»

Avrebbe compiuto 61 anni a giugno. Franco Anelli, piacentino, rettore dell'Università Cattolica, si è tolto la vita gettandosi dal sesto piano del palazzo in cui viveva in centro a Milano, in zona Foro Bonaparte. Nella giornata di ieri la notizia è arrivata in tutte le redazioni. A distanza di alcune ore, sono stati resi noti i dettagli della tragedia, e la conferma che si tratta di un gesto estremo. Secondo quanto appreso da MilanoToday, Anelli non era coinvolto in inchieste giudiziarie.

La chiamata al 118, giunta alle 22.20, è stata effettuata da un condomino che ha segnalato il corpo di una persona riversa a terra nel cortile del palazzo in zona Castello. All'arrivo dei carabinieri era già stato constatato il decesso. Secondo il medico legale, intervenuto poco dopo, non ci sarebbero segni che potrebbero far pensare all'intervento di terze persone. In casa era presente anche la compagna di Anelli che, però, non si sarebbe accorta di nulla. L'uomo e la donna erano appena rientrati nell'abitazione dopo una serata fuori: Anelli era poi uscito dall'appartamento per alcune telefonate. All'improvviso, il dramma. Il procuratore Marcello Viola ha comunque disposto accertamento d'intesa con i carabinieri.

Unanime il cordoglio per la scomparsa del rettore. Tra i tanti messaggi pubblici, anche quello di Laura Castelletti, sindaca di Brescia: «Con grande dolore ho appreso la triste notizia della scomparsa del rettore. Il professor Anelli, con passione e competenza, ha dedicato tutta la sua vita all’Università Cattolica e alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Nominato da Papa Francesco consultore della Congregazione per l'Educazione cattolica due anni fa, era annoverato tra le figure di più alto profilo del mondo accademico italiano. La sua morte rappresenta una grave perdita per tutti. La Sindaca e la Giunta - conclude la nota - si stringono intorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Franco Anelli e a tutta la Comunità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, certi di rappresentare anche l’affetto di tutta la città di Brescia».