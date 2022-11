Il dramma di Andrea, stroncato da malore un improvviso a soli 46 anni 

Se n’è andato improvvisamente. Un grave malore l'avrebbe colpito mentre era tra le mura della sua abitazione e a niente è servito il tempestivo allarme e la corsa dei mezzi di soccorso: per lui non c'è stato più nulla da fare. Inutili purtroppo i tentativi di far ripartire il suo cuore: Andrea Taglietti si è spento a soli 46 anni.

La tragedia si è consumata nei giorni scorsi e la notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa ha lasciato sgomenta la comunità di Bganolo Mella, dove il 46enne viveva: sono decine i messaggi di cordoglio e le testimonianze d’affetto affidate alla rete.

"La tua scomparsa ci lascia senza parole. Porteremo sempre nel nostro cuore la tua allegria e il tuo sorriso", scrive un conoscente. "Non ci sono parole per esprimere il dolore di questa perdita improvvisa", aggiunge un’amica rivolgendo parole d’affetto alla compagna del 46enne. Oltre all’amata compagna, Taglietti lascia nel dolore la mamma e la sorella.

L’ultimo saluto sarà celebrato alle 16 di domani, mercoledì 23 novembre, nella basilica della visitazione di Bagnolo Mella.