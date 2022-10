Schianto in moto contro un albero, Andrea muore a 26 anni

E' morto in ospedale a meno di due ore dal drammatico incidente: a nulla sono valsi, purtroppo, i tempestivi soccorsi - coinvolta anche l'eliambulanza decollata da Brescia. E' questo il triste destino del 26enna Andrea Simeon, originario di Sernaglia della Battaglia in provincia di Treviso e morto domenica pomeriggio per le conseguenze di un terribile incidente in pista, al circuito Città di Mantova intitolato a Tazio Nuvolari.

L'incidente

L'allarme, con priorità massima, è stato lanciato intorno alle 12.30: Andrea Simeon, in sella alla sua moto da cross Yamaha, era impegnato nell'ultima prova dell'anno del campionato regionale Triveneto. Avrebbe perso il controllo della sua due ruote mentre stava affrontando il tratto in salite presente dopo una curva a ferro di cavallo: forse per un guasto meccanico, ma gli accertamenti sono in corso, non sarebbe riuscito a decelerare ed è letteralmente volato fuori pista, superando anche le recinzioni, fino a schiantarsi con violenza con un albero.

Immediatamente soccorso, è stato rianimato a lungo dai medici arrivati anche da Brescia, con l'elisoccorso, e con il supporto di automedica e ambulanza di Soccorso Azzurro: il suo cuore ha ripreso a battere ed è stato subito trasferito al Poma di Mantova, dove è stato ricoverato in codice rosso. Ma meno di due ore più tardi, come detto, è morto in ospedale. E' il primo incidente mortale in oltre 40 anni di attività della pista mantovana.

Il cordoglio

Di origini trevigiane, Andrea da tempo viveva a Trento, dove aveva trovato lavoro dopo la laurea in Ingegneria. Era socio del Motoclub Tre Pini di Montebelluna. La salma resta a disposizione della magistratura, in attesa del nulla osta per la sepoltura. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dalla famiglia: "Ci stringiamo al dolore dei familiari e dedichiamo un pensiero ad Andrea", si legge su Facebook. E ancora: "Sto pensando che non si può andarsene così, per un errore, per una passione. Vedere uno di noi che se ne va, fa sempre male".