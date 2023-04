Ragazzo trovato morto in un bosco: è stato aggredito da un orso?

Un ragazzo è stato trovato morto in un bosco della Val di Sole, sul versante trentino del Passo del Tonale; non si esclude che sia deceduto a seguito dell'aggressione da parte di un orso.



La vittima è il 26enne Andrea Papi: il corpo del giovane è stato rinvenuto nei boschi di Caldes, nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 aprile. Andrea era uscito di casa per andare a correre nel pomeriggio di mercoledì, la direzione scelta era quella del monte Peller, ma non è più rientrato.

Qualche ora dopo, in serata, sono quindi scattate le ricerche che poco dopo hanno dato un terribile esito. Sono stati impiegati droni dei vigili del fuoco e anche i cani molecolari a setaccio del bosco. A ritrovare il corpo del giovane privo di vita sono stati proprio i cani molecolari che ne hanno fiutato la traccia.

"Tra le ipotesi al vaglio infatti anche quella legata all’aggressione da parte di un animale selvatico", si legge nel comunicato divulgato dalla Pat. Sono in corso gli accertamenti anche del medico legale per stabilire cosa sia effettivamente accaduto.



