Malore improvviso, muore giovane papà di 48 anni: "Il nostro cuore è spezzato"

Gli amici del Vespa Basket di Castelcovati lo ricordano così: “Nella nostra grande famiglia sei stato allenatore, presidente ma soprattutto un grande amico. Abbiamo vissuto e condiviso indimenticabili momenti dentro e fuori la palestra. Ancora non crediamo alla tragica notizia, il nostro cuore è spezzato. Tutto il Vespa Basket si stringe attorno alla tua famiglia, ci mancherai”.

Il dolore di moglie e figli

Se n'è andato all'improvviso Andrea Navoni, a soli 48 anni, stroncato da un malore: lascia nel dolore la moglie Chiara e i giovani figli Sofia e Giorgia, mamma Maria Rosa e papà Franco, la sorella Stefania con Stefano e il piccolo Nicolò, gli affezionati Enrica e Luciano, il cognato Fabrizio con Arianna e la piccola Lea.

I funerali saranno celebrati sabato pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale dei santi Faustino e Giovita a Chiari, il paese dove abitava, partendo dalla Casa del commiato Mombelli di Via Rudiano.

Volto noto del basket bresciano

Era molto conosciuto, in paese e non solo: volto noto del basket bresciano, è stato allenatore e dirigente, prima del Basket Chiari e poi nel Vespa Basket, di cui fu anche presidente. Aveva lavorando nella comunicazione, nel mondo del benessere, coltivava una grande passione per la filosofia, aveva sempre messo un grande impegno nell'associazionismo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. “Non ho ancora il coraggio di dirti addio Andrea, perché forse era troppo presto per andartene in paradiso. Mi mancherai non solo per i consigli e per le capacità che avevi, ma soprattutto per la persona che eri e resterai in eterno. Addio Andrea, grazie di tutto, riposa in pace campione”, ha scritto l'amico Vincenzo.