In luna di miele con la moglie, si sente male in spiaggia: imprenditore muore a 33 anni

La tragedia si è consumata in spiaggia. Rianimato a lungo, non c'è stato niente da fare

Doveva essere una bellissima luna di miele e invece si è trasformata in tragedia: Andrea Ghislotti, imprenditore 33enne di Ghisalba, è morto sulla spiaggia di Cala Sabina in Sardegna a causa di un malore improvviso. Il matrimonio era stato celebrato sabato scorso nella parrocchia di Martinengo. I due sposini, Andrea e Elena Radavelli, erano subito partiti per il viaggio di nozze in Sardegna, poi il dramma: i due innamorati si stavano godendo una splendida giornata di sole nella spiaggia di Cala Sabina, nelle vicinanze del Golfo Aranci, in provincia di Sassari, quando Andrea si è accasciato a terra, perdendo conoscenza, molto probabilmente colpito da un ictus.

Rianimato a lungo, niente da fare

Subito sono intervenuti i soccorsi ma la situazione è apparsa subito grave. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera di Golfo Aranci e il personale medico, giunto con l’elisoccorso dall’ospedale di Olbia: nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione per Andrea purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il magistrato della Procura di Tempio Pausania, in provincia di Sassari, ha disposto la restituzione della salma ai familiari, arrivati nel tardo pomeriggio in Sardegna.

Tutto il paese piange la sua scomparsa. La notizia della morte ha destato profonda commozione a Ghisalba e Martinengo, comune di origine della moglie. Andrea aveva solo 33 anni ed era molto conosciuto in paese per la sua attività di imprenditore agricolo: gestiva con passione e dedizione l’azienda di famiglia, la Società agricola Ager, insieme al papà e agli zii.