Lacrime per Andrea, morto in luna di miele in un giorno d'estate

Saranno celebrati i funerali di Andrea Ghislotti, il giovane di 33 anni morto durante il suo viaggio di nozze in Sardegna con la moglie Elena Radavelli. Le esequie saranno celebrate alle 15.00 nella chiesa di Martinengo,dove i due innamorati si erano sposati lo scorso sabato. Il feretro di Andrea giungerà questo pomeriggio a Ghisalba alla Cascina Bergamaschi, in via delle Crocette, dove il giovane lavorava e abitava.

L’epigolo della triste vicenda

Andrea Ghislotti, imprenditore agricolo, era molto amato in paese per aver portato avanti con passione l’attività di famiglia. Dopo la cerimonia Andrea ed Elena erano subito partiti per il viaggio di nozze in Sardegna, poi il dramma: si stavano godendo una splendida giornata di sole nella spiaggia di Cala Sabina nelle vicinanze del Golfo Aranci, in provincia di Sassari, quando Andrea si è accasciato a terra, probabilmente colpito da un ictus. Inutili i tentativi di rianimarlo, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Tanti i messaggi di cordoglio. Così scrivono dal Gruppo alpini di Martinengo: “Sabato ho postato un giorno felice di allegria perché finalmente il nostro coro aveva fatto la sua apparizione dopo un lungo periodo di pandemia per festeggiare il matrimonio della figlia del nostro amico Mauro. È stato tutto bello, una di quelle giornate da non dimenticare; oggi tutto è capitolato con la triste notizia che lo sposo Andrea, in luna di miele con la dolce Elena, è andato via. Inconcepibile, da non credere, fatalità, destino maledetto, non lo so. Siamo vicini prima di tutto alla famiglia Ghislotti e ai nostri amici Mauro e Giovanna. A del Gruppo Alpini di Martinengo facciamo le più sentite condoglianze, e un abbraccio forte forte a Elena. Ciao Andrea” .