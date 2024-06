Giada e Andrea si dovevano sposare, poi la cerimonia era stata annullata

A fronte dell'ennesimo femminicidio avvenuto negli ultimi mesi in Italia, adesso ci si interroga su quali motivazioni abbiano scatenato la furia cieca di Andrea Favero, camionista di 39 anni, che il 29 maggio alle 3,30 avrebbe scaraventato il corpo della sua compagna giù da un cavalcavia sull'A4. Soltanto l'autopsia potrà svelare se quel corpo volato nel vuoto fosse già privo di vita, o se la morte sia sopraggiunta per le lesioni da caduta e il successivo investimento di un camion.

La casa di via Prati dove viveva la coppia

Separati in casa

Quello che gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal pubblico ministero Giorgio Falcone, hanno scoperto è che tra Giada Zanola, 33enne di San Zeno Naviglio, e il compagno l'amore era ormai finito. Gestivano le loro giornate da "separati in casa" in via Prati a Vigonza, nel Padovano, ma il progetto di vita comune faceva ormai parte del passato. Lo dimostra l'annullamento del matrimonio che era stato fissato per il 21 settembre. La donna aveva messo al corrente Andrea che il loro percorso era ormai ai titoli di coda. Sembra inoltre che Giada amasse un altro uomo; a breve, avrebbe dovuto cambiare lavoro per essere ancora più vicino a lui. Nei momenti di massimo astio, avrebbe detto a Favero che il figlio di 3 anni sarebbe rimasto con lei. Pare inoltre che l'uomo fosse morbosamente geloso della sua donna, sebbene si fosse reso conto che la loro relazione era ormai irrimediabilmente compromessa.

Il cavalcavia da dove Giada è caduta al suolo

Gli ultimi istanti di vita di Giada

Nella notte tra martedì e mercoledì 29 maggio la situazione è precipitata. I due hanno litigato aspramente, poi non è dato sapere cosa sia successo con precisione. Sta di fatto che – davanti agli agenti della Polizia Stradale prima e della Squadra Mobile poi – il camionista si è presentato con dei graffi freschi sugli arti superiori che, secondo l'autorità giudiziaria, potrebbero essere stati provocati da Giada in un tentativo estremo di liberarsi dalle grinfie di chi diceva di amarla, ma che – alla fine – le ha tolto la vita non riuscendo ad accettare il distacco.



Fonte: Padovaoggi.it