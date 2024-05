"Stavamo litigando, continuava a offendermi: non ricordo cos'è successo"

“Non ricordo che Giada sia caduta dal parapetto. Ricordo solo che continuava a offendermi e ricattarmi dicendo che mi avrebbe portato via mio figlio”. È quanto riferito agli inquirenti Andrea Favero, 39 anni, ad oggi unico accusato per l'omicidio di Giada Zanola, 34, la compagna e madre di suo figlio – un bimbo di appena 4 anni – morta dal cavalcavia della A4 di Vigonza, provincia di Padova: originaria di Brescia e cresciuta a San Zeno Naviglio, è a Vigonza che la giovane abitava insieme a Favero e al figlioletto.

Per gli inquirenti Giada è stata uccisa

Per gli inquirenti Giada è stata uccisa. Sarebbe stata gettata di sotto dallo stesso fidanzato, è la versione dell'accusa: è morta per lesioni da caduta ma anche perché probabilmente investita da un mezzo pesante (“il corpo veniva investito e arrotato dai veicoli in transito”, fa sapere la magistratura). Nel frattempo Favero è stato interrogato: il presunto omicida non ha confessato, ma dice di non ricordare cosa sia accaduto.

L'uomo ha raccontato al pm di essere stato aggredito verbalmente dalla compagna e di aver reagito davanti a una minaccia (non verificata) di non vedere più il figlio. Favero avrebbe anche provato a interferire con le indagini, inviando un messaggio in mattinata sullo smartphone della compagna, rimproverandola di essere andata al lavoro senza salutare. Avrebbe scritto anche alla madre, dicendo di aver passato una notte tranquilla. E mentre tutto questo accadeva, il figlio di 4 anni probabilmente era solo in casa, scrivono i colleghi di PadovaOggi.

La "confessione" di Andrea Favero

“Io non ho memoria precisa di come si siano svolti i fatti, ho come un vuoto – queste le parole di Favero durante l'interrogatorio –. Ricordo che eravamo a casa, poi abbiamo cominciato a litigare e Giada si è allontanata a piedi verso il cavalcavia che passa sopra l'autostrada, a circa un chilometro da casa (800 metri, ndr). Io ho preso l'auto e l'ho seguita, per riportarla a casa. Lei è salita di sua spontanea volontà, io ho proseguito lungo la strada. Ho continuato a guidare e nel frattempo continuavamo a litigare, lei mi sbraitava addosso come spesso faceva ultimamente, dicendo che mi avrebbe tolto nostro figlio, non me lo avrebbe fatto più vedere. A quel punto siamo scesi dall'autovettura, ma non ricordo se e come ho reagito. Non ricordo se siamo saliti sul gradino della ringhiera che si affaccia sull'autostrada come parapetto”.

La sua versione non viene ritenuta credibile dagli investigatori. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Padova, nella figura del pm Giorgio Falcone, e affidate agli uomini della Polizia di Stato (impegnati anche gli agenti della Polstrada e gli specialisti della Scientifica) guidati dal questore Marco Odorisio.